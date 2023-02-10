Штаб помощи семьям мобилизованных работает в Биробиджане

Специалисты администрации могут доставить на дом дрова или уголь для топки печи Фото: администрация Биробиджана

В Еврейской автономной области продолжается работа с семьями мобилизованных. Помогают родным и близким военнослужащих в администрации Биробиджана. Там до сих пор работает социальный оперативный штаб помощи.

Перечень мер поддержки широк. Так, специалисты администрации могут доставить на дом дрова или уголь для топки печи. У детей военных есть возможность ходить на спортивные и культурные мероприятия, в бассейн, на каток, в кино и театр кукол бесплатно, часто для семей проводятся благотворительные акции. На местах тоже помогают - это делают председатель гордумы Антон Болтов и депутаты.

- Задача поставлена губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном, источники финансирования определены законодательно на региональном уровне. Огромное спасибо предпринимательскому сообществу города, которое оказывает помощь, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Безвозмездно помогает и местная компания ООО ПМК «Биробиджанводстрой». Штабы поддержки для семей мобилизованных работают на базе местных отделений партии «Единая Россия» во всех районах ЕАО. По всем вопросам открыт телефон горячей линии администрации 8 (914) 818-45-13. Задать вопросы также можно по номеру 122, а ответы на самые популярные из них собраны в телеграм-боте t.me/mob79_bot.

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