Полтора миллиона человек посетили новогодний городок на площади Ленина в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов
Новогодний городок на площади Ленина в этом году украшали ледяные скульптуры и горки, елки, иллюминация, арт-объекты и фотозоны. В течение нескольких недель главная площадь города была местом притяжения не только местных жителей, но и гостей краевой столицы. По примерным подсчетам, с 24 декабря здесь побывало больше полутора миллиона человек.
- В этот раз площадь оформили по-новому. Вокруг ели сделали светодиодный купол, установили фотозоны и арт-объекты. Сделали подсветку периметра, пешеходную аллею из маленьких елок. Но уже 11 февраля начнутся работы по разбору всех конструкций, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Уже сейчас началась разработка концепции оформления городка на новый 2023-2024 год.
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