Таксист из Хабаровского края спас 90-летнюю женщину от мошенников Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Владимир Ким, таксист из Вяземского, поехал на заказ и спас 90-летнюю старушку от мошенников. Мужчина должен был выполнить роль курьера, но быстро понял, что к чему, и обратился в полицию.
Все случилось в январе. Пожилой женщине позвонили мошенники. Они сказали старушке, что ее родственник попал в ДТП, и чтобы против него не завели уголовное дело, она должна заплатить. Лжеполицейский назвал сумму - 80 тысяч рублей. За деньгами должен был приехать курьер.
Приехал Владимир Ким. Он получил заказ на доставку документов. Таксист забрал у старушки сверток и должен был перевести средства на определенный счет. В этот момент мужчина вспомнил многочисленные новости о мошенниках и решил отвезти деньги в полицию.
Без внимания поступок не оставила Светлана Бикина, врио заместителя начальника ОМВД России по Вяземскому району, подполковник внутренней службы.
- На совещании с руководителями районного отдела полиции она поблагодарила горожанина за оказанную помощь правоохранительным органам в предупреждении преступления, активную гражданскую позицию, высокие моральные принципы и вручила ему благодарность. Кроме того, неравнодушному гражданину передали слова признательности от пенсионерки, деньги которой он помог вернуть, - сказали в пресс-службе полиции.
В данный момент сотрудники ищут преступника. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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