Сломаны ребра и позвоночник: мужчина спровоцировал серьезную аварию в Хабаровске

Водитель тяжело пострадал в аварии на улице Большой в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Страшный лязг металла раздался около 19:30. Водитель «Тойоты Аква» ехал по Большой со стороны Демьяна Бедного. Около дома №72 он собрался поворачивать на перекрестке в сторону Лазо. Мужчина, не обращая внимания на других участников движения, выехал на встречку, где столкнулся с «Мерседесом».

- Водитель «Тойоты» не пропустил машину, из-за чего спровоцировал ДТП. В «Мерседесе» пострадали 19-летний молодой человек, сидевший за рулем, и 20-летняя пассажирка. У мужчины множественные открытые травмы головы, а у его попутчицы - резаные раны от осколков стекла. Состояние водителя «Мерседеса» куда хуже - у него переломаны ребра и позвоночник, открытая рана головы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения. От этого зависят здоровье и жизни людей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.