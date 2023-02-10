19 нелегальных кредиторов выявили в Хабаровском крае за 2022 год

25 нелегальных кредиторов выявили В Хабаровском крае за 2022 год Фото: Даниил ОПАРИН

В прошлом году на территории Дальнего Востока выявили 71 нелегального кредитора. Они работали на территории семи регионов Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе Банка России.

Больше всего «черных кредиторов» оказалось в Приморье - 25. На втором месте Хабаровский край, там работали 19 незаконных организаций. В Якутске их обнаружили 13, в Приамурье и Сахалине - по шесть, в ЕАО и Магаданской области - по одной.

Многие из них работали онлайн. Так, во Владивостоке индивидуальный предприниматель незаконно выдавал займы под залог автомобиля, хотя разрешения на это у него не было. Свои услуги он рекламировал на двух сайтах, оба сейчас заблокированы.

- Причем второй мы проверили по обращению человека, раньше тоже осуществлявшего нелегальную деятельность на финансовом рынке. Предполагаем, что таким образом конкуренты пытались свести счеты, но в итоге мы выявили еще одного недобросовестного участника, - рассказал Василий Котлевский, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России.

Кроме того, в прошлом году специалисты банка обнаружили три организации с признаками финансовых пирамид. Две из них работали в Приморье, одна - в ЕАО.

В Банке России напоминают: если вы намереваетесь взять деньги в долг, то проверьте наличие у компании лицензии или разрешение Центробанка. Сделать это можно через справочник финансовых организаций. А вот упоминаться в списке компаний с выявленными признаками незаконной работы она не должна.

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