Рестораторы Хабаровска участвуют в фестивале зимней рыбы «Корюшка и Ко» Фото: минпромторг Хабаровского края

В феврале стартовал Дальневосточный фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко». Он начался в разгар сезона. В честь акции в ресторанах Хабаровского края будут подавать блюда из корюшки по «вкусной» цене. Участниками гастрофестиваля в этом году стали 45 заведений. В Хабаровске это рестораны «Русский», «Интурист», «Дом», «Моменты» и другие.

- Наш повар разработал несколько авторских блюд. Мы подаем как горячие блюда из жареной и печеной рыбы, так и салаты или закуски с корюшкой. За первую неделю акции гости съели 150 килограммов этой рыбы, - сказал Роман Ракуса, глава одного из ресторанов-участников.

Партии рыбы в Хабаровский край везут из Совгавани, Ванино и Де-Кастри.

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