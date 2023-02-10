Мэр Хабаровска поручил очистить прибордюрную зону по всему гостевому маршруту города

Прибордюрную зону по гостевому маршруту чистят от снега в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Прибордюрную зону по гостевому маршруту чистят от снега в Хабаровске. Такое поручение в начале текущей недели дал Сергей Кравчук, мэр города.

Напомним, глава краевого центра прокатился по городу, чтобы лично проконтролировать его состояние. Глаз мэра зацепился за не вывезенный с газонов снег, лежащий вдоль главной улицы Хабаровска, а также мелкий мусор рядом со светофорами.

Сейчас специалисты сами чистят прибордюрную зону. Работы идут вдоль «красной линии» от площади Комсомольской до аэропорта.

- По поручению мэра подобная работа проводится раз в неделю. При наступлении положительных температур будет привлечена спецтехника, поэтому получится убираться быстрее. Со временем зайдем и в другие районы. Снег, скопленный на обочинах, вывозим на специальные полигоны. Эта делается ночью, когда снижается городской трафик, чтобы не создавать проблем для движения транспорта, - рассказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства.

Между тем за сутки 9 февраля на дороги Хабаровска вышли 72 спецмашины. С улиц убрали 1976 кубометров снега.

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