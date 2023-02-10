45-летний юбилей музыкального искусства эстрады отметили в колледже искусств Хабаровска

Студенты и выпускники колледжа искусств Хабаровска собрались в родном учреждении на юбилей музыкальной специальности. Праздничный вечер «ДжаZZ собирает друзей» посвятили 45-летию профессии «Музыкальное искусство эстрады». Всех желающих собрали в зале краевого театра драмы 9 февраля.

На сцене выступали народный артист России Вячеслав Захаров, студенческий биг-бэнд, выпускники разных лет и преподаватели эстрадно-джазового отделения. А в фойе большого зала прошел танцевальный вечер.

- Почти полвека колледж воспитывает талантливых музыкантов. Именно в нем зарождаются новые звезды, обучение в нем открывает массу возможностей для профессиональной деятельности. Мы гордимся выпускниками, которые преуспевают в творчестве, и создаем все условия для интересного обучения студентов, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

У истоков специальности еще в 1977 году стояли музыкант Матвей Журавлев, автор песни «Вдоль Амура белым парусом…», и Валерий Поздняков, гитарист, дирижер, композитор, аранжировщик. Свой вклад в развитие профессии внесли также Сергей Кузнецов, преподаватель, заслуженный работник культуры, и Вячеслав Захаров, народный артист, выпускник колледжа и преподаватель импровизации.

Вот уже 20 лет, с 2003 года во главе специальности стоит Валерий Хусаинов - один из организаторов концертно-джазовой деятельности колледжа. К слову, именно благодаря ему в Хабаровске проходят джем-сэшн, джазовые фестивали и конкурсы. Вместе с Валерием Ризяловичем работают преподаватели Алексей Крылов, Маргарита Кобызева и выпускники Антон Березняк, Константин Федоров, Евгения Пятина и Дарья Лысых.

За 45 лет, что существует специальность, ее освоили больше 200 человек. Среди них есть и популярные музыканты, например, саксофонист Алишер-Джуниор Амонов, барабанщик Антон Березняк.

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