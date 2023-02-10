Пожар на складе с пластиковыми окнами случился в Ванино Фото: соцсети

В поселке Ванино Хабаровского края загорелся склад. На место выехали 18 человек и пять машин. В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали, что информация о пожаре поступила 10 февраля в 15:39.

Горит склад и цех по производству пластиковых окон по улице Строителей, 16. На момент прибытия первых огнеборцев из помещения шел дым. Оказалось, что горит часть цеха, огонь распространяется на деревянную крышу. По предварительным данным, площадь пожара - 400 квадратных метров.

Есть уже один пострадавший - сторож. Мужчину с ожогами увезли в больницу.

- В настоящее время подразделения ведут работу по локализации огня. Всего привлечено 18 человек и пять единиц техники от 19 краевой пожарной части и 83 пожарной части (договорной) федеральной противопожарной службы, - передает пресс-служба МЧС.

В 17:17 пожар удалось локализовать. За 10 минут специалисты ликвидировали открытое горение. Сейчас огнеборцы проливают очаги и разбирают конструкции.

Причины возгорания пока неизвестны. Их установят инспекторы пожарного надзора. Специалисты уже опрашивают очевидцев, потом они осмотрят место происшествия и соберут необходимые материалы для экспертизы.

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