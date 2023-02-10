Переселенец из Мариуполя работает слесарем в Хабаровске Фото: ЦУР Хабаровского края

Переселенцы устраиваются на работу в Хабаровском крае. А в этом им помогают местные предприятия.

В ЦУР Хабаровского края рассказали историю Романа Мелихова. Мужчина перебрался на Дальний Восток из Мариуполя в прошлом году и очень быстро нашел новую работу.

Раньше Роман трудился на заводе «Азовмаш», но в 2014 году предприятие закрылось, а мужчину сократили. Стал работать слесарем-сантехником, обслуживал дома.

В мае прошлого года Роман переехал в Хабаровск и находился в пункте временного размещения. Там волонтеры предложили ему работать по специальности, и он согласился, хоть на руках и не было документов. Через неделю мужчина уже вышел на работу, теперь он токарь.

- Сегодня занимаюсь изготовлением деталей для ремонта оборудования. Это не только изготовление, еще и проточка, и сверление - разнообразная работа, потому что это ремонтно-механический цех. Угадать, чем будешь заниматься сегодня или завтра, практически невозможно. Наши предприятия могут занимать свободные ниши после ушедших в связи с санкциями стран. Мы не племя в Африке, где кроме сбивания бананов и кокосов заняться нечем. Поэтому можем развиваться в новых направлениях, - рассказывает Роман.

Мужчина с женой покидать Хабаровск не планируют. Здесь их все устраивает: работа есть, жилье тоже. Работа также приходится Роману по душе, он говорит, что чувствует себя в родной стезе.

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