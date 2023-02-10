«Лыжня России» и День зимних видов спорта пройдут на выходных в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Предстоящие выходные для жителей Хабаровского края будут спортивными. В регионе состоится «Лыжня России-2023» и День зимних видов спорта.

«Лыжня России» запланирована на субботу, 11 февраля. Каждый год в ней принимает больше 500 тысяч человек с разных уголков страны. Планируется, что ее участниками в этот раз станут около шести тысяч хабаровчан из 14 районов.

Центральный старт намечен на 11.00 в Комсомольске-на-Амуре. Спортсмены будут выезжать с лыжной базы «Снежинка». У тех, кто не успел зарегистрироваться, еще есть шанс это сделать с 9:00 до 10:00.

- Также хабаровчане смогут пробежать гонку на территории лыжной базы «Лидер» в районе села Воронежское-1. Там запланированы отдельные забеги - на дистанциях полкилометра, 5 и 10 километров. Стиль для всех групп свободный. Принять участие может любой желающий даже без предварительной регистрации. В 11.00 на лыжню выйдут дети, в 12.00 – взрослые, - сообщает пресс-служба краевого правительства.

День зимних видов спорта пройдет на следующий день, 12 февраля, в Хабаровске на набережной Амура. Начало запланировано на 14.00. Для участников выступят фигуристы, творческие коллективы, пройдут веселые старты в олимпийском стиле, викторина и мастер-классы по фигурному катанию. Запланирован и товарищеский матч по хоккею между командами «СКА-Нефтяник» и «Амур».

А в 17:00 в арене «Ерофей» пройдут экскурсия и мастер-класс на льду от хоккеистов школы олимпийского резерва. Хабаровчан познакомят со спортивным комплексом, покажут волонтерский штаб и основные служебные помещения. А еще расскажут, как заливают лед. Желающим принять участие нужно подать заявку. Сделать это можно до 11 февраля по телефону 8-962-501-14-14.

На следующую неделю тоже есть спортивные планы. Так, с 13 по 18 февраля в спорткомплексе «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре пройдут Международные соревнования «Памяти Российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках». В них примут участие не только российские спортсмены - из Монголии, Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Афганистана. Россию представят 36 человек, из которых 14 – хабаровчане. Прийти и поболеть за наших можно бесплатно.

Церемония открытия соревнований пройдет в понедельник, в 16:00, а предварительные бои пройдут с 14 по 16 февраля в 15:00. В пятницу, 17 февраля, в 14:00 уже состоится полуфинал, а 18 февраля в 13:00 выберут победителей.

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