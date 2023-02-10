Бывшего губернатора Хабаровского края обвинили в заказных убийствах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве вынесен приговор по делу Сергея Фургала. Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края обвинили в заказных убийствах предпринимателей и покушении на убийство.

Согласно заключению суда, Сергей Фургал причастен к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на предпринимателя Александра Смольского. Преступления были совершены в 2004-2005 годах в Приамурье и Хабаровском крае.

Люберецкий суд Москвы 10 февраля вынес приговор Сергею Фургалу. Ему назначено наказание в виде 22 лет колонии. Сообщника Сергея Фургала Андрея Карепова приговорили к 21 году лишения свободы.

Исполнителя покушения на Смольского Марата Кадырова приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии. Причастного к убийствам Зори и Булатова Андрея Палея осудили на 17 лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.