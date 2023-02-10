Бывшего губернатора Хабаровского края обвинили в заказных убийствах
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Москве вынесен приговор по делу Сергея Фургала. Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края обвинили в заказных убийствах предпринимателей и покушении на убийство.
Согласно заключению суда, Сергей Фургал причастен к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на предпринимателя Александра Смольского. Преступления были совершены в 2004-2005 годах в Приамурье и Хабаровском крае.
Люберецкий суд Москвы 10 февраля вынес приговор Сергею Фургалу. Ему назначено наказание в виде 22 лет колонии. Сообщника Сергея Фургала Андрея Карепова приговорили к 21 году лишения свободы.
Исполнителя покушения на Смольского Марата Кадырова приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии. Причастного к убийствам Зори и Булатова Андрея Палея осудили на 17 лет.
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