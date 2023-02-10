Прокуратура проводит проверку из-за пожара на складе в Ванино Фото: прокуратура Хабаровского края

Пожаром на складе в Ванино заинтересовалась районная прокуратура. Надзорный орган начал проверку.

Напомним, в поселке на улице Строителей, 16, загорелся склад с пластиковыми окнами. О пожаре стало известно сегодня, 10 февраля, около 15.00. Он охватил 400 квадратных метров площади. Локализовать возгорание удалось только в 17.17, сообщало ГУ МЧС Хабаровского края.

Оказалось, что в огне ожоги поучил 78-летний кочегар, а не сторож, как сообщалось раньше. Мужчину отвезли в больницу.

- В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Выясняются обстоятельство произошедшего, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

На место выезжал и. о. прокурора Ванинского района Никита Ляпин. Специалистам ведомства предстоит узнать, соблюдала ли организация правила пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура координируют работу правоохранительных органов и спасательных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на складе с пластиковыми окнами случился в Ванино

Сторож помещения пострадал (подробности)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.