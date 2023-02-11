Владимир Бабенко из Хабаровского края выступил на этнографическом шоу «Ожерелье России» Фото: минкульт Хабаровского края

5 февраля стоялось этнографическое музыкальное театрализованное шоу «Ожерелье России». В концертном зале Красногорска выступили больше 300 артистов со всей страны. Наш регион представил Владимир Бабенко, выступив с песней собственного сочинения. Авторская композиция была посвящена родине вокалиста – Хабаровскому краю.

- Шоу вошло в Книгу рекордов страны как спектакль с самым большим количеством участников, в числе которых Народная артистка России Анита Цой, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Яна Габбасова, представители ансамблей «Эльбрус», «Кабардинка», «Гжель», «Заманхо» и других, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Отметим, Владимир Бабенко является резидентом арт-кластера «Таврида», лауреатом премии Губернатора края в области литературы и искусств, финалистом телепроекта «Новая Звезда» и солистом коллектива «Триумф».

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