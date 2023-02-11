379 проектов ТОС получат гранты в Хабаровском крае в 2023 году

379 проектов ТОС получат гранты в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае зарегистрировано почти 1,4 тысячи территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Ежегодно среди них проводится конкурс, в котором каждый участник презентует проекты по развитию территорий. Победители получают гранты, которые потом используют на реализацию своих проектов.

- В этом году деньги получат 379 проектов. Всего ТОСы получат 250 миллионов рублей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Полученные средства можно потратить на ремонт дворов, создание зон отдыха, детских и спортивных площадок, организацию праздников. Благодаря такому подходу жители сами могут решать, что они хотят видеть на своих территориях, какие проблемы нужно решить в первую очередь.

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