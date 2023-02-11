Хабаровский край побил рекорды по участию в экологических субботниках Фото: Михаил ФРОЛОВ

С апреля по октябрь 2022 года в уборке берегов рек, озер и морских побережий приняли участие 45 некоммерческих и 80 государственных организаций Хабаровского края. Это лучший показатель по всей России. В экоакциях прияло участие так много волонтеров, что их число превысило количество добровольцев за три последних года вместе взятых.

- В 2022 году активность Хабаровского края в экологических мероприятиях побила многие рекорды. Всего з последние четыре года жители региона убрали 405 километров березовых зон, - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, акция по уборке побережий проходит в рамках нацпроекта «Экология».

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