Искал защиты от закона: мужчина неудачно выбрал «покровителя» в Хабаровском крае

Мужчина получил условный срок за подкуп полицейского в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Николаевска, который пытался обеспечить себе защиту от правосудия. Ища себе покровителя «в форме», он попытался подкупить полицейского, но его задумка увенчалась полным провалом.

Мужчина собирался заняться рыбалкой, но вот только закон запрещает вылов рыб, которые относятся к особо ценным водным биоресурсам. Тогда он решил, что сможет частично «узаконить» свой промысел, дав взятку сотруднику полиции. Рыбак подготовил 450 тысяч рублей и пошел на встречу с правоохранителем, о которой они договорились заранее. Вот только мужчина не знал, чем закончится их рандеву.

Передача взятки проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина был пойман с поличным. На него завели дело. Долго разбираться не пришлось – все доказательства были на руках правоохранителей. Материалы, собранные во время расследования, передали в суд для рассмотрения.

- Мужчине огласили приговор – лишение свободы условно на 7,5 лет с испытательным сроком четыре года, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Плюсом к этому его оштрафовали на 2,25 миллиона рублей.

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