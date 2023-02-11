Спрос на продукцию деревопереработки нарастят в Хабаровском крае Фото: Александр Янышев

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса страны. Губернатор Хабаровского края во время своего выступления рассказал, как планируют развивать отрасль в регионе. По его словам, нужно добиться главной цели – нарастить внутренний спрос на продукцию деревообработки.

- Правительство края участвовало в разработке мер, направленных на поддержку деревянного домостроения. Среди таких – ипотечное кредитование деревянных домокомплектов и строительных модулей, предоставление людям выбора альтернативного обеспечения древесиной для строительства с помощью механизма сертификатов на домокомплекты, - сказал Михаил Дегтярев.

Он также уточнил, что регион готов участвовать в проекте по развитию станкостроения, что должно помочь в решении некоторых проблем лесопромышленной отрасли.

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