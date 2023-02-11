«Расплатился» ножом за аренду: мужчина напал на хозяина комнаты в Магадане

Мужчина получил удар ножом после требования оплатить аренду в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

Житель Магадана сдавал комнату 53-летнему Олегу (имя изменено, - прим. ред.). 8 февраля, когда пришел день платежа по аренде, он потребовал у съемщика деньги. Тот, будучи подшофе, отказался платить, на что владелец жилья потребовал съехать непутевого квартиранта. Такая перспектива не обрадовала Олега. Он схватил нож и вонзил его в мужчину. Удар пришелся в верхнюю часть туловища, где расположены жизненно важные органы, но пострадавший смог дать отпор и сбежать.

- За нападение и покушение на убийство заведено уголовное дело. Обвиняемого арестовали. Он уже был судим, в том числе за убийство. Следствие продолжается, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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