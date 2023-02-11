Обломки повсюду: две машины разбились на трассе «Уссури»

Авария с пострадавшими произошла на трассе Хабаровск – Владивосток Фото: полиция Вяземского района

11 февраля около 10:40 две иномарки столкнулись на трассе «Уссури». Удар был настолько сильным, что обломки машин разлетелись по всей дороге. Троих пострадавших экстренно увезли в больницу на «скорой».

Предварительно установлено, что авария произошла по вине 78-летнего водителя «Тойота Королла Филдер». Предполагается, что мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где ехала «Тойота Приус». Машины столкнулись лоб в лоб, отчего одна из них сплющилась почти наполовину, а у второй оторвало часть капота.

- В аварии трое пострадавших – оба водителя и пассажир «Тойоты». С разными травмами их госпитализировали. Проезд по трассе открыт, ограничений нет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Водителей призывают быть более внимательными и осторожными. Нужно соблюдать скоростной режим, не совершать опасных маневров.

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