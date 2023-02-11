Мороз до -38 и снег прогнозируют Хабаровскому краю 12 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 12 февраля продолжит радовать жителей города. В воскресенье будет все также комфортно – от -17 до -19 ночью и от -9 до -11 днем. Снег пройдет в краевой столице ранним утром, а остальная часть дня будет солнечной, без осадков. Ветер поднимется до 6-11 метров в секунду.

На юге Хабаровского края 12 февраля ожидается небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -15 до -20, а днем от -5 до -10 градусов.

В центральной части региона снег прогнозируют только в Хабаровском районе. На остальной территории осадков не будет. Порывы ветра достигнут 3-10 метров в секунду. Температура ночью составит от -18 до -30, а днем от -5 до -18.

В северных районах воскресенье пройдет без осадков. Порывы ветра достигнут 3-12 метров в секунду. Ночью будет 23-38, а днем 13-25 градусов мороза.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.