Менеджера компании осудят за коммерческий подкуп в миллион рублей в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

34-летнего жителя Сахалинской области будут судить в Хабаровске. Мужчина, работая менеджером по управлению оборотным фондом узлов и агрегатов горной техники, просил миллион рублей у директора одной из организаций. Он хотел получить деньги за успешное сотрудничество и продление действующего договора на ремонт двух спецмашин. При этом свой поступок сотрудник не согласовал с начальством, решив проявить инициативу.

- Обвиняемого задержали в декабре 2022 года. Он попался, когда брал 100 тысяч рублей у директора компании, с которым у него была договоренность. Мужчина не знал, что руководитель действует в рамках оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Заведено дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Его будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.

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