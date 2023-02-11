Менеджера компании осудят за коммерческий подкуп в миллион рублей в Хабаровске
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
34-летнего жителя Сахалинской области будут судить в Хабаровске. Мужчина, работая менеджером по управлению оборотным фондом узлов и агрегатов горной техники, просил миллион рублей у директора одной из организаций. Он хотел получить деньги за успешное сотрудничество и продление действующего договора на ремонт двух спецмашин. При этом свой поступок сотрудник не согласовал с начальством, решив проявить инициативу.
- Обвиняемого задержали в декабре 2022 года. Он попался, когда брал 100 тысяч рублей у директора компании, с которым у него была договоренность. Мужчина не знал, что руководитель действует в рамках оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Заведено дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Его будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.
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