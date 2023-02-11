Больше шести тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в гонке «Лыжня России» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к соревнованиям «Лыжня России», которые проходят во всех регионах страны. Каждый год мероприятие объединяет больше полутора миллионов россиян. В 2023 году участие в забеге приняли больше шести тысяч наших спортсменов. Больше всего участников гонки оказалось в Комсомольске. В городе Юности на старт вышли больше двух тысяч лыжников.

- В программе соревнований было пять дистанций – один, два, три, пять и 10 километров, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Акция объединила всех: и детей, и взрослых. Самому маленькому участнику было три года, а самому старшему – 75 лет. Каждый год «Лыжня России» объединяет больше полутора миллионов россиян.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.