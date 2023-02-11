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НовостиСпорт11 февраля 2023 8:42

Больше шести тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в гонке «Лыжня России»

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
Александра ЯВИЩЕНКО
Больше шести тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в гонке «Лыжня России»

Больше шести тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в гонке «Лыжня России»

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к соревнованиям «Лыжня России», которые проходят во всех регионах страны. Каждый год мероприятие объединяет больше полутора миллионов россиян. В 2023 году участие в забеге приняли больше шести тысяч наших спортсменов. Больше всего участников гонки оказалось в Комсомольске. В городе Юности на старт вышли больше двух тысяч лыжников.

- В программе соревнований было пять дистанций – один, два, три, пять и 10 километров, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Акция объединила всех: и детей, и взрослых. Самому маленькому участнику было три года, а самому старшему – 75 лет. Каждый год «Лыжня России» объединяет больше полутора миллионов россиян.

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