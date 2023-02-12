Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за кражу бытовой техники из магазинов

По выходу из магазина товар сразу продавался незнакомым прохожим
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Сразу несколько заявлений получили разные отделы полиции Комсомольска-на-Амуре о недостаче товаров в магазинах цифровой и бытовой техники. Так, сотрудники торговых точек обнаружили пропажу веб-камеры, ирригатора, триммера, автопроигрывателей и портативной колонки.
Полицейские, отсмотрев видеозаписи с камер наблюдения, установили, что в обоих случаях фигурирует один и тот же похититель, которым оказался 32-летний житель города Юности, уже ранее судимый за имущественные виды преступлений.
После задержания было установлено, что в течение ноября 2022 года мужчина неоднократно навещал торговые точки с бытовой техникой и каждый раз забирал что-то со стеллажей, не заплатив.
- Похищенное злоумышленник продавал незнакомым людям на улицах за сумму от одной до трех тысяч рублей. Вырученные деньги подозреваемый тратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
В настоящее время продолжается проверка подозреваемого на причастность к аналогичным преступлением, совершенным в городе.
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