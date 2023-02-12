В ЕАО детей исчезнувшей матери передали органам опеки

Мать злоупотребляла спиртными напитками вместо воспитания детей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Суд при участии прокурора Биробиджанского района установил, что обязанности по воспитанию и содержанию детей 2008 и 2012 годов рождения женщиной не исполнялись. Отсутствие еды и необходимой одежды сопровождались антисанитарными условиями проживания.
Кроме того, факторами послужили злоупотребление женщины спиртными напитками, а также ее асоциальный образ жизни. Ранее жительница ЕАО уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание и воспитание детей, но меры по исправлению ситуации так и не были предприняты.
- Суд лишил мать родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, возложив на орган опеки и попечительства обязанность по их воспитанию, и возложив на женщину обязанность выплачивать алименты на их содержание, - сообщили в прокуратуре ЕАО.
Дети в настоящее время находятся на обеспечении в государственном учреждении, в то время, как местонахождение их матери остается неизвестным.
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