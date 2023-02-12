300 медиков начнут обучение по целевому договору в Хабаровском крае

Край работает над сокращением кадрового дефицита в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Фото: Правительство Хабаровского края
В 2023 году на целевое обучение в Дальневосточный государственный медицинский университет будут направлены 200 человек по программам специалитета и 100 человек по программам ординатуры.
Инициатива внедряется в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».
- Проект призван ликвидировать дефицит врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, укомплектовать фельдшерские пункты, амбулатории профессиональными кадрами. Реализация региональных проектов приносит положительные результаты, многие жители отмечают для себя качественные изменения в сфере здравоохранения, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Кадровый дефицит также ликвидируется за счет увеличения набора в образовательные учреждения края. Так, Хабаровский государственный медицинский колледж в этом году набирает уже 700 человек вместо 450 абитуриентов. Далее это число планируется увеличить до 800 человек.
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