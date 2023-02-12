Путешественники доехали до Магадана из Якутска на «Москвиче»

«Москвич» 1975 года преодолел все трудности. Фото: https://t.me/bogdee

Команда экспедиции «Москвич в Арктике» в составе четырех человек в субботу завершила первый этап проекта, доехав до Магадана. Большую часть маршрута автомобиль преодолел в условиях 50-градусного мороза, что не могло не сказаться на состоянии «Москвича» 1975 года. Но замерзший двигатель и выдавленное масло не помешали успешному завершению первого этапа.

- Мы закончили первый этап в городе Магадан. Все отлично, - сообщил Богдан Булычев, участник экспедиции, член Русского географического общества.

По ходу маршрута, команда проделала путь по трассе «Колыма» через город Сусуман, откуда и удалось достичь последней точки – Магадана. Проведение второго этапа экспедиции запланировано уже на следующую зиму. Маршрут начнется также из Магадана и завершится в Певеке, куда путь также проляжет через трассу «Колыма».

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