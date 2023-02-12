Бурая медведица вышла из спячки в Хабаровском крае

С начала февраля Дива уже сигнализирует о скором конце зимы Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Обычно, новости о проснувшихся медведей, показавшихся на людях, появляются, начиная с марта, но бурая медведица Дива, живущая в зоосаде «Приамурский», решила тянуться к солнцу уже в начале последнего месяца зимы. Дива каждый год одной из первых провожает холода.

В субботу, 4 февраля, мы увидели только ее мордочку, а через несколько дней появилась дорожка следов до кормушки! – сообщили сотрудники зоосада «Приамурский».

В непогоду медведица все еще предпочитает оставаться в берлоге, а в теплые дни гости уже могут увидеть ее лицо, греющееся лучами солнца.

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