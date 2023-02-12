Никто не сможет замерзнуть в Хабаровске 13 февраля

Время вылезать из капюшонов, но в пределах разумного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Февраль не собирается проявлять жестокость к жителям Хабаровского края, которые и так уже настрадались во время крещенских морозов.

В столице Хабаровского края не стоит ждать никаких осадков. Днем температура не упадет ниже -13 градусов, а ночью максимальная отрицательная температура дойдет только до -21 градуса. Ветер западный до 11 метров в секунду.

В южных районах понедельник выдастся еще благоприятнее для безболезненного выхода на улицу. Днем термометр может показать даже -7 градусов, но ночь еще может быть достаточно сурова – до -22 градусов. Ветер западный до 11 метров в секунду.

Центральные районы ждет нестабильный день, потому как ночью температура будет колебаться от -18 до -35 градусов, а днем может быть как -8, так и -22 градуса. Ветер западный, северо-западный до 12 метров в секунду.

В северных районах еще рано говорить о настоящих потеплениях. Днем ожидается до -24 градусов, а ночью лучше удержаться от авантюр, так как на улице, вероятно, будут ожидать -38 градусов. Ветер западный, северо-западный до 13 метров в секунду.

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