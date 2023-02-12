Женщина лишилась вещей и мебели после пожара в доме в ЕАО

При топке печи следует быть осторожным
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Возгорание частного дома произошло в селе Кирга в ЕАО. Пожарные прибыли на место вызова в составе двенадцати человек и трех единиц техники. В итоге, пожар удалось локализовать, благодаря чему огонь не распространился по периметру строения. Однако без ущерба не обошлось.
- В результате пожара огнем повреждены потолок и стены на площади 25 квадратных метров, мебель и вещи. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по ЕАО.
Пожар начался после того, как хозяйка дома затопила печь, но не заметила, как один уголек выпал и остался на полу. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи становится в последнее время распространенной причиной приезда спасателей, поэтому МЧС настаивает, чтобы люди не оставляли топящиеся печи без присмотра и не перекаливали печи.
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