Михаил Дегтярев возглавил хабаровское отделение ЛДПР Фото: khv.ldpr.ru

В Хабаровске состоялась выборная конференция регионального отделения ЛДПР, во время которой участники утвердили новый состав Координационного совета и переизбрали своего главу. Координатором отделения стал губернатор края Михаил Дегтярев.

- Наше отделение - одно из самых мощных в стране. Это признают и оппоненты, и избиратели. В 2021 году успешно прошли выборы губернатора, а в 2022-м - в Законодательную думу региона и гордуму Хабаровска. Не все в нас верили, но время все расставило на свои места, как говорил Владимир Жириновский - «время работает на ЛДПР». Наша партия не просто может бороться за власть, а способна удерживать ее и распоряжаться в интересах людей, - сказал Михаил Дегтярев.

Впервые случилось, что глава региона возглавил краевое отделение партии. Губернатор выразил благодарность избирателям за доверие.

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