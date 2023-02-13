Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 февраля 2023 22:31

Раннюю помощь получили дети из двух тысяч семей в Хабаровском крае

Служба работает с ребятами, имеющими расстройства здоровья
Александра ЯВИЩЕНКО
Раннюю помощь получили дети из двух тысяч семей в Хабаровском крае Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

Раннюю помощь получили дети из двух тысяч семей в Хабаровском крае Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

Семьи с детьми до трех лет, у которых диагностированы расстройства здоровья, могут получить поддержку краевой службы ранней помощи. 67 учреждений в регионе оказывают ребятам комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг. Получить их можно бесплатно.

- В крае выстроена система межведомственного взаимодействия организаций соцзащиты, здравоохранения и образования. Каждое из них может оказать поддержку в зависимости от возникшей ситуации. В 2022 году помощь получили больше двух тысяч семей с детьми в возрасте до трех лет, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Список служб, которые могут оказать помощь, размещен на региональном портале минсоцзащиты.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.