Раннюю помощь получили дети из двух тысяч семей в Хабаровском крае Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

Семьи с детьми до трех лет, у которых диагностированы расстройства здоровья, могут получить поддержку краевой службы ранней помощи. 67 учреждений в регионе оказывают ребятам комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг. Получить их можно бесплатно.

- В крае выстроена система межведомственного взаимодействия организаций соцзащиты, здравоохранения и образования. Каждое из них может оказать поддержку в зависимости от возникшей ситуации. В 2022 году помощь получили больше двух тысяч семей с детьми в возрасте до трех лет, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Список служб, которые могут оказать помощь, размещен на региональном портале минсоцзащиты.

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