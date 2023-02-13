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НовостиОбщество12 февраля 2023 22:46

Правительство Хабаровского края решает проблему дефицита медицинских кадров

Врачам предлагают жилье и внедряют программы целевого обучения
Александра ЯВИЩЕНКО
Правительство Хабаровского края решает проблему дефицита медицинских кадров

Правительство Хабаровского края решает проблему дефицита медицинских кадров

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край участвует в нацпроекте «Здравоохранение», в рамках которого решается проблема нехватки медицинских кадров в регионе. Чтобы привлечь новые кадры, работникам госучреждений предоставляют жилье. За прошлый год «квадратные метры» получили 23 медика, а всего с начала действия проекта - 274 человека.

- Также в Хабаровском крае развивается программа целевого обучения медиков. В 2023-м на специалитет и ординатуру поступят 300 будущих врачей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Также действует программа «Земский доктор / Земский фельдшер», которая предполагает привлечение кадров в отдаленные населенные пункты. Задачи проекта выполнены уже на 98 процентов.

Хабаровский край участвует в нацпроекте «Здравоохранение», в рамках которого решается проблема нехватки медицинских кадров в регионе. Чтобы привлечь новые кадры, работникам госучреждений предоставляют жилье. За прошлый год «квадратные метры» получили 23 медика, а всего с начала действия проекта – 274 человека.

- Также в Хабаровском крае развивается программа целевого обучения медиков. В 2023-м на специалитет и ординатуру поступят 300 будущих врачей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Также действует программа «Земский доктор/Земский фельдшер», которая предполагает привлечение кадров в отдаленные населенные пункты. Задачи проекта выполнены уже на 98 процентов.