Итоги социально-экономического развития за январь подвели в мэрии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

13 февраля во время аппаратного совещания в мэрии Хабаровска подвели итоги января в области социально-экономического развития краевой столицы. Оборот организаций увеличился на 10 процентов, составив 58,3 миллиарда рублей.

- Те показатели, которые мы с вами сегодня имеем, вселяют уверенность в то, что наша экономика будет развиваться такими же темпами, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Если сравнивать уровень развития за последние три года, то в 2023-м показатель активности бизнеса вырос на 53 процента в сравнении с 2021 годом. Уровень безработицы в краевой столице находится на отметке 0,28 процента. Это минимальный показатель не только в Хабаровске, но и по стране в целом.

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