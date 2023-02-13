Предприятие заплатит два миллиона рублей штрафа за взятку в 56 тысяч в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прокурор Вяземского района добился признания вины юрлица, давшего взятку главному лесничему краевого госучреждения. Действуя от имени общества с ограниченной ответственностью, директор и юрист предприятия с ноября 2017 года по декабрь 2018 передали сотруднику «Аванского лесничества» 56 тысяч рублей.
- Лесничий должен был передавать информацию о таксационных описаниях лесосек для заготовки древесины, помогать в выборе экономически выгодных территорий, в заключении договоров на проведение санитарных рубок и купли-продажи заготовленной древесины, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Правоохранители передали материалы дела в суд для рассмотрения. По решению Фемиды, юрлицу был назначен штраф в размере миллиона рублей, но прокурор посчитал наказание слишком мягким. После пересмотра дела сумму штрафа увеличили до двух миллионов.
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