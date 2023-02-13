Максим Охрименко занял должность замглавы мэрии Биробиджана по внутренней политике

Максим Охрименко занял должность замглавы мэрии Биробиджана Фото: @merbirobidzhana Фото: Социальные сети

В мэрии Биробиджана новое назначение. С 13 февраля замом главы областного центра по вопросам внутренний политики назначен Максим Охрименко.

- Перед новым руководителем стоит ряд серьезных задач. Нужно наладить работу с некоммерческими организациями (НКО) города. Также в зоне его ответственности укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков, культуры народов России, проживающих в городе, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов и другое, - рассказали в мэрии Биробиджана.

Максим Охрименко в прошлом окончил Биробиджанский государственный пединститут. После учебы служил в ВС РФ. С 2004 по 2012 год работал в городской таможне. До нового назначения в городской администрации он занимал должность замдиректора ООО «Элит», руководил Центром управления регионом (ЦУР) ЕАО, был главным консультантом отдела аналитики управления по внутренней политике правительства области.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.