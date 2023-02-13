Ломал кости и душил подушкой: мужчина зверски издевался над пожилой матерью в Хабаровском крае

Мужчину осудили за угрозу убийством и избиение матери в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

45-летний житель Вяземского района выслушал приговор за гнусный и безнравственный поступок. Он напал на свою мать, жестоко избил ее и попытался убить.

Мужчина перебрал с алкоголем и поссорился с родительницей. В порыве злости он начал угрожать 80-летней старушке убийством. Сын напал на мать с подушкой и начал душить ее. После он отпинал женщину ногами.

- У пострадавшей диагностирован закрытый перелом голени. У нее зафиксированы травмы средней тяжести, из-за чего на нападавшего завели уголовное дело, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину обвинили сразу по двум статьям - «Угроза убийством» и «Умышленное причинение вреда здоровью». Дело передали в суд для рассмотрения. Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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