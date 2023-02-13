Хабаровчане могут получить перерасчет за отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Хабаровска могут обратиться в АО «ДГК», чтобы получить перерасчет за услуги теплоснабжения. Если температура в квартире ниже нормы (18 градусов во всех помещениях и 20 градусов в угловых комнатах - прим. ред.), нужно вызвать представителей управляйки, которые зафиксируют показания и составят акт. С этим документом необходимо обратиться в АО «ДГК».

- Акт передают ТСЖ или управляющие компании до 25 числа. Потом данные отправляются ДЭК, где производится перерасчет за отопление. Новая сумма платежа будет отражена в квитанции, - сказала Елена Гаврилюк, замдиректора по теплоснабжению СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК».

По вопросам начисления платы можно обратиться в единый контактный центр ДЭК по номеру 8-800-234-7-777.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.