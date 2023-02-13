Хабаровчане могут получить перерасчет за отопление
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Хабаровска могут обратиться в АО «ДГК», чтобы получить перерасчет за услуги теплоснабжения. Если температура в квартире ниже нормы (18 градусов во всех помещениях и 20 градусов в угловых комнатах - прим. ред.), нужно вызвать представителей управляйки, которые зафиксируют показания и составят акт. С этим документом необходимо обратиться в АО «ДГК».
- Акт передают ТСЖ или управляющие компании до 25 числа. Потом данные отправляются ДЭК, где производится перерасчет за отопление. Новая сумма платежа будет отражена в квитанции, - сказала Елена Гаврилюк, замдиректора по теплоснабжению СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК».
По вопросам начисления платы можно обратиться в единый контактный центр ДЭК по номеру 8-800-234-7-777.
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