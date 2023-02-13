Реновация территорий продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские власти уделяют особое внимание вопросу реновации городских территорий. В краевой столице закончился конкурс на право заключить договор о строительстве жилых домов. Победителем стал застройщик «Сириус». Он займется обустройством территории по адресу Авиационная, 40 А. Сейчас там находится аварийный барак.

В скором времени будут объявлены торги в отношении двух участков. Первый - в границах улиц Шуранова - Уссурийской - переулка Дзержинского. Застройщик должен будет расселить аварийный дом №5 на Уссурийской. Вторая территория - незастроенная земля по Трехгорной. Площадь участка составляет 1,2 гектара. Застройщик должен будет передать пять квартир с социальным ремонтом в муниципальную собственность.

- Приглашаю застройщиков России - приходите в Хабаровск, работа всем найдется. Площадок много. Потенциальные застройщики скоро смогут познакомиться с участком на едином портале, изучить и оценить перспективы вложения капитала, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Сейчас Хабаровск - единственный город в регионе, где реализуется программа реновации территорий.

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