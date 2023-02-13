Почетный гражданин Иван Карташов отметил 98-й День рождения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Почетный гражданин, ветеран Великой Отечественной войны Иван Карташов отпраздновал 98-й день рождения в Хабаровске, в котором прожил больше половины своей жизни. Родившись 12 февраля 1925 года в селе Костенко в Беларуси, он попал на службу в зенитную артиллерию в 1942-м. Его задачей была защита дальневосточных рубежей. Фронтовик также принимал участие в освобождении Маньчжурии и разгроме Квантунской армии.

- 8 августа началось наступление. Мою часть переправили в район Покровки, недалеко от Бикина, а с китайской стороны - город Жаохэ. Ночью погрузили на понтоны и сразу на левый берег, где засели японцы. Мы их разбили и закрепились на берегу, прикрывая проход наших танков и пехоты, - вспоминает Иван Карташов.

Иван Федорович также участвовал в боях за Жаохэ, Баоцин, Гори, Мишань и десятки китайских деревень. Когда Квантунскую армию разгромили, фронтовик и его сослуживцы из части были переброшены во Владивосток. Там им поставили задачу - освободить Хоккайдо, а после - остров Итуруп на Курилах, где в дальнейшем Иван Карташов остался жить.

Ветеран Великой Отечественной войны приехал в Хабаровск в 1951 году после демобилизации. Здесь он служил на Амурской флотилии и еще 25 лет на малом противолодочном корабле, в артиллерийских складах, автоинспекции, мастерских по ремонту машин. Получив звание старшего мичмана, Иван Федорович ушел в отставку. Он был награжден орденом «Отечественной войны второй степени», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными знаками отличия.

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