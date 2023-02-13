Повторная проверка водопроводной воды не выявила наличие бактерий в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
12 января предприниматель направил в лабораторию краевого Россельхознадзора пробу водопроводной воды. Исследование показало, что в образце содержатся общие колиформные бактерии (кишечная палочка). По санитарными правилами и нормами их в воде быть не должно. Пробы для повторной проверки были взяты 31 января. На этот раз исследование не выявило никаких отклонений от норм СанПиНа.
- Повторная проверка воды показала отсутствие каких-либо несоответствий установленным стандартам качества, - сказала Анна Шевченко, глава лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
По словам руководителя ведомства, отбор проб - это один из важнейших этапов анализа. От этого процесса зависит достоверность результатов исследований.
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