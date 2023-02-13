Хабаровское предприятие представило образцы авиации на национальной выставке NAIS Фото: минэкономразвития Хабаровского края

В Москве прошла национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Ведущие предприятия авиационной отрасли представили новые технологии для аэропортов, авиакомпаний и авиапредприятий. Участие в мероприятии приняла и хабаровская компания «Региональный технический центр». Земляки представили технику и оборудование для обслуживания самолетов, пассажиров и грузов.

- Участие в выставке NAIS – один из способов продвижения нашей продукции в России и на экспорт. Сейчас отечественная промышленность переживает подъем. Мы видим удвоенный интерес к российским компаниям. Количество запрошенных и состоявшихся переговоров у нас на стенде еще в первый день побило рекорд прошлого года, – сказал Евгений Статников, гендиректор ООО «Региональный технический центр».

Среди экспонатов от хабаровского предприятия были представлены амбулаторные и кейтеринговые автолифты, тягачи, погрузчики, транспортеры, трапы и многое другое.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.