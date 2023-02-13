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НовостиОбщество13 февраля 2023 4:21

Заканчивается первый этап голосования за территории для благоустройства в Хабаровске

Жители города могут успеть принять участие в опросе до 15 февраля
Александра ЯВИЩЕНКО
Заканчивается первый этап голосования за территории для благоустройства в Хабаровске

Заканчивается первый этап голосования за территории для благоустройства в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Первый этап голосования за территории, которые благоустроят в Хабаровске в 2024 году, начался 30 января. У жителей города еще есть возможность принять участие в опросе. Отдать голос можно до 15 февраля включительно на сайте администрации.

- На выбор представлено 28 территорий. Пока лидирует сквер на Фурманова (28,39 процентов голосов). За ним сквер в районе Храма Матроны Московской (20.77 процентов), а на третьем месте - сквер на Аксенова (9,84 процентов), - рассказали в мэрии Хабаровска.

По итогам первого этапа голосования будет составлен список из 20 территорий. Они будут участвовать во втором туре конкурса, который состоится с 15 апреля по 31 мая.

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