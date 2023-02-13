Морозы сохранятся трое суток в Магаданской области Фото: МЧС Магаданской области

Морозы продержатся в Магаданской области еще трое суток. Об этом сообщает Колымское УГМС. Столбик термометра в областной столице достигнет отметок в -17...-19 градусов. По данным синоптиков, понижение температуры зафиксировано сегодня, 13 февраля, в Среднеканском, Тенькинском и Сусуманском районах.

По информации синоптиков, 13 февраля в Магадане ожидается от минус 13 градусов днем до минус17 ночью, 14 февраля – от минус 14 днем до минус 19 ночью. Чуть потеплеет 15 февраля – минус 12 днем и минус 17 ночью. Осадки предвидятся только вечером в среду – небольшой снег.

В ГУ МЧС по Магаданской области просят жителей отнестись к этому внимательно. Рекомендуется больше находиться дома, не ездить на дальние расстояния.

- Водителям, охотникам, особенно тем, кто планирует дальние поездки, нужно обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, взять дополнительный запас топлива, теплые вещи и продукты. Обязательно сообщите близким уточненный маршрут, держите телефон заряженным, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Перед выходом стоить съесть что-нибудь горячее, выпить кружку чая или кофе. Одеться нужно тепло, желательно, в вещи из натуральной ткани и шерсти. Идеально, если получится приобрести термобелье. Рекомендуется обратить внимание и на обувь - она должна быть сухой и свободной. Так не нарушится кровообращение ступней.

Не рекомендуется ждать общественный транспорт без движения. А если произошло обморожение, то растирать снегом или отогревать в горячей воде пораженные участки категорически нельзя. Отогревать их стоит постепенно, обернув тканью.

А после возвращения домой с мороза не рекомендуется пить горячий чай или сразу отправляться в ванну. Перепад температуры может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе. Поэтому первые 20-30 минут организму нужно адаптироваться к температуре в квартире.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112, для вызова пожарной охраны - 101. Кроме того, на 112 можно позвонить даже при отсутствии sim-карты.

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