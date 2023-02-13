Хабаровский депутат Тарон Григорян побывал в зоне СВО Фото: Администрация Хабаровска

Депутат Хабаровской гордумы Тарон Григорян рассказал о поездке в зону СВО, которая состоялась в декабре 2022 года. Гуманитарная делегация отправилась на Донбасс при поддержке депутатов госдумы от Хабаровского края Бориса Гладких и Максима Иванова. Вместе с Тароном Григоряном новые области России посетили народные избранники разного уровня и предприниматели.

Делегация побывала в Дебальцево, Волновахе, Первомайске и Мариуполе. Для женщин устраивали концерты, детям раздавали новогодние подарки. Военнослужащим в Мариуполе и Волновахе передали спецоборудование, оргтехнику и предметы первой необходимости.

- Люди благодарят за помощь и радуются присоединению к России. И детям, и взрослым нужна психологическая поддержка. Им не хватает культурно-развлекательной жизни, - рассказал Тарон Григорян.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил депутатов за работу и проявленное внимание к жителям новых территорий страны. Следующий визит депутатов на Донбасс запланирован на март.

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