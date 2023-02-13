Наркокурьеров из Камчатки осудят в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наркокурьеров из Камчатского края ждет суд в Магадане. Двое мужчин обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы.

В декабре прошлого года жители Петропавловска-Камчатского приехали на Колыму, чтобы распространять здесь запрещенные вещества. В прокуратуре отметили, что их преступное начальство даже оплатило мужчинам билеты на самолет и сняло жилье. Наркотики им выслали отдельно.

- Противоправная деятельность пресечена сотрудниками полиции, наркокурьеры задержаны и заключены под стражу, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчинам грозит до 20 лет колонии, так как это особо тяжкое преступление. А пока дело направлено в суд, где им вынесут справедливый приговор.

Напомним, 45-летний житель Вяземского района выслушал приговор за гнусный и безнравственный поступок. Он напал на свою мать, жестоко избил ее и попытался убить.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.