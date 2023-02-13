Снег украсит Хабаровск в День святого Валентина 14 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровске 14 февраля обещает порадовать жителей снегом, хотя синоптики и не прогнозируют сильных осадков. В День святого Валентина можно планировать прогулки на свежем воздухе, так как температура днем будет не ниже 13-15 градусов мороза. Но одеваться все равно придется теплее из-за порывистого ветра, скорость которого составит 5-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -19 до -21.

Небольшой снег пройдет по территории всего Хабаровского края. Также во всех районах поднимется ветер, скорость которого местами будет достигать 12-14 метров в секунду.

На юге региона температура ночью составит от -19 до -21, а днем от -10 до -15. В центре края ожидается от -19 до -32 ночью и от -12 до -18 днем. На северных территориях будет от -20 до -32 ночью и от -13 до -25 днем.

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