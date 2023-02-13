Заминженера железной дороги из Хабаровского края брал взятки за покровительство по службе Фото: Даниил ОПАРИН

Заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги обвиняется в получении взяток. Против него уже завели уголовное дело. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что известно о четырех случаях преступления в особо крупном размере.

Взятки мужчина брал услугами имущественного характера, а взамен обещал покровительство по службе. Первые три эпизода произошли в 2018, 2021 и 2022 годах. Представители коммерческих организаций, которые выполняли реконструкцию объектов на железной дороге, договорились с мужчиной за дорогой автомобиль, сваи и снегоотбрасыватель. Общая сумма подарков превысила шесть миллионов рублей.

В сентябре прошлого года фигурант был в Комсомольске-на-Амуре. Оттуда он уехал со взяткой от начальника Комсомольской дистанции электроснабжения. Ему он тоже пообещал покровительство по службе, а взамен получил некоторую помощь - бурение скважины на личном участке и использование машины предприятия.

- Преступления были выявлены сотрудниками Комсомольского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, - рассказали в Восточном МСУТ СК России.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Ему уже предъявили обвинение. Сбор доказательств продолжается.

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