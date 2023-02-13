Полицейские вычислили пару, заключившую фиктивный брак в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские вычислили семейную пару, которая заключила фиктивный брак. По результатам проверки выяснилось, что мужчина пошел на обман ради получения разрешения на временное проживание (РВП) в России.

В феврале 2022 года уроженец Республики Таджикистан обратился в миграционную службу Хабаровского края за оформлением РВП. Он предоставил в ведомство свидетельство о браке с россиянкой как основание для выдачи разрешения.

- В апреле 2022 года в установленные законом сроки мужчина получил РВП. Когда проводилась проверка, были замечены признаки фиктивности получения разрешения. Оказалось, что супруги не живут вместе, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Решением суда брак был признан недействительным, а разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину, было аннулировано. Мужчина уже покинул Россию.

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