Следком проводит проверку после смерти охотника, которого нашли растерзанным в Хабаровском крае

От охотника остались лишь части тела и изорванная одежда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае продолжают выяснять обстоятельствах смерти мужчины, останки которого были найдены 8 февраля. Напомним, от охотника остались лишь части тела и изорванная одежда. Предположительно, мужчину убил дикий зверь.

ЧП случилось в 200 километрах от города Советская Гавань в тайге. По предварительным данным, погибший - 56-летний охотник с Сахалина. На месте было также найдено заряженное ружье - выстрелить мужчина не успел.

Отрабатывается версия нападения дикого животного. От чьих именно лап погиб охотник - предстоит выяснить специалистам. «Подозреваемых» два - тигр и медведь-шатун. По данному факту организована проверка.

- В ходе проверки в целях установления причин смерти мужчины, а также времени посмертного нахождения в условиях дикой природы и образования телесных повреждений назначена экспертиза. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий. По результатам проверки будет принято законное решение, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

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